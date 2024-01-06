Amasya'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
N.G. idaresindeki 05 T 5145 plakalı ticari taksi, Mahsen Mahallesi Halim Seyit Efendi Caddesi'nde V.K'nin kullandığı 05 FM 781 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ticari taksi sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.