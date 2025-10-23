Haberler

Amasya'da Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Para Cezası

Güncelleme:
Amasya'da sosyal medya üzerinden tehlikeli motosiklet kullanan B.K. isimli kişiye, jandarma tarafından para cezası uygulandı. Jandarma, sosyal medyada paylaşılan akrobasi hareketleriyle trafik güvenliğini tehlikeye atan kişiye adli ve idari işlem yaptı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K'nin sosyal medya hesabından Samsun-Amasya kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde akrobasi hareketleri yaptığı görüntüleri, "yemişim kurallarınızı" açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından B.K'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılıp para cezası kesildi, Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince de idari işlem yapıldı.

Amasya Valiliğinin sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yapılan paylaşımda ise motosikletiyle çeşitli kural ihlalleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin İl Jandarma Komutanlığı sanal devriyeleri tarafından yakalandığı belirtilerek, "Bu kişiye gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Amasya'da vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokanlara asla müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
