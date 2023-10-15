Amasya'da tarlada traktörün römorkundan düşen elmayı geri koymak isterken ezilen kadın hayatını kaybetti

Amasya'nın Göğnücek ilçesinde tarlada çalışan bir kadın, traktörün römorkundan düşen elmayı geri koymak isterken traktörün altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Amasya'da tarlada traktörün römorkundan düşen elmayı geri koymak isterken ezilen kadın, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Göğnücek ilçesi Gediksaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solmaz Ayhan tarlada ayçiçek biçiminde çalışıp tarla kenarındaki ağaçtan topladığı elmayı traktörün römorkuna koydu. Bu sırada römorkun üzerindeki elmalardan ikisi yere düştü. Römorkun arkasında yere düşen elmaları akmak için eğilen Solmaz Ayhan, amcası Amil Ayhan'nın idaresindeki 58 HC 142 plakalı traktörün geri geri gelmesi sonucu traktöre bağlı römorkun altında kalarak yaralandı. Ambulansla Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Solmaz Ayhan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Ayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN