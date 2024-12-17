Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı

Amasya'da Tarım ve Hayvancılık Projelerine 9.5 Milyon Liralık Destek

Amasya'da Tarım ve Hayvancılık Projelerine 9.5 Milyon Liralık Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da DOKAP ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 proje kapsamında 9 milyon 500 bin lira değerinde malzeme ve ekipman üreticilere teslim edildi. Amasya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Amasya'da Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 9 milyon 500 bin lira değerindeki 6 proje kapsamında üreticilere malzeme ve ekipmanları törenle teslim edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, tarım ve hayvancılık bakımından Amasya'nın bölgenin önemli bir merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

DOKAP'ın görev alanına giren konularda geniş çaplı projeler hazırladıklarını anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"Amasya'mıza kaynak sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızın gayretle çalışmakta olduğunu ifade etmek isterim. Bugün malzeme teslimlerini yapacağımız Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvancılığının Geliştirilmesi, Sağlıklı Kuzular, Yaylalarda Hayvancılığın Geliştirilmesi, Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi ve Biyoteknik Tuzaklar Kullanarak İlimiz Sera Alanlarında Domates Güvesi ve Thrips Zararlıları ile Mücadele projelerinin toplam maliyetleri 9 milyon 500 bin liradır. Görüldüğü üzere tarım ve hayvancılığın farklı alanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu projeler, tarımsal üreticilerimizin gelir düzeylerinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından, Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 55 betonarme sıvat, Sağlıklı Kuzular Projesi kapsamında 250 yemlik, 250 suluk, Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında 4 koyun banyoluğu, 1 kırkım bileme makinesi, 10 küçükbaş hayvan kırkım makinesi, Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 90 dekar alan için yüksek sistem bağ ekipmanı, Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi Projesi kapsamında çeşitli meyve fidanı ve sebze fideleri, Domates Güvesi ve Thrips Zararlıları ile Mücadele Projesi kapsamında ise 483 biyoteknik tuzak üreticilere teslim edildi.

Programa Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Bekdemir İşbilir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
img

Galatasaray'dan Dybala için resmi açıklama
img

Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
11 bebekte 'Kurt adam sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan
Bu ürünü kullananların çocuklarında "Kurt adam sendromu" görülüyor

Son Dakika Haberleri

Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında? Mert Günok futbolculara ne dedi? Mert Günok soyunma odasında futbolculara kızdı mı? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 17 Aralık Salı Instagram'a neden girilmiyor, sorun ne? GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gassal ne demek? TDK'ye göre gassal ne anlama geliyor? Gassal dizisi ne zaman yayınlanacak ve nereden izlenir? Gassal dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.