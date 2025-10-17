Amasya'da Tarım ve Hayvancılığa 27 Milyon Lira Hibe Destek

Amasya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve hayvancılık ekipmanları ve bireysel sulama sistemleri için hibe töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 47 üreticiye yüzde 50'si hibe olmak üzere 27 milyon 400 bin lira bedelinde tarım ve hayvancılık alanında kullanılan ekipman ve malzeme dağıtıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Amasya'da çok değerli tarım yatırımlarının yapıldığını dile getiren Bakan, "Tarımın daha da iyisini daha da gelişimini sağlamak için kamu yönetimi, Cumhurbaşkanlığımızın kararları, Bakanlığımızın katkıları çok kıymetli. Bunların her biri hem makineleşme hem modernleşme hem de bunun üretime yansıması noktasında inanılmaz kıymetli. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya'nın diğer illerden farkı bulunduğunu vurgulayarak, "En önemli farkı aile tarım işletmelerinin tecrübeli, ekebilen, üretebilen, bundan para kazanabilen ve her yıl yeniden farklı şeyler deneyen aile işletmelerine ve tecrübesine sahip olması. İşte bu tür törenlerle, vereceğimiz bu tür makinelerle çiftçilerimizi desteklememiz lazım." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere ekipmanları teslim edildi.