Amasya'da Tarım Sayımı Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, genel tarım sayımı öncesinde muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirerek, tarım politikalarına yön verecek veriler hakkında bilgilendirme yaptı.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, genel tarım sayımı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, tarım politikalarına yön verecek sağlıklı verilerin elde edilmesi amacıyla yapılacak sayım hakkında muhtarlara detaylı bilgi verildi.
Toplantıya, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, İl Müdür Yardımcısı Murat Güneş, TÜİK Amasya İl Sorumlusu Taner Yılmaz, şube müdürleri, teknik personel ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel