Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı

AMASYA (AA) - Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kadriye Aydoğdu yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.