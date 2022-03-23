Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

AA - Cihan Okur - Güncel
 - Güncelleme:

Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 17 kişi, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Minibüs, Amasya, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title