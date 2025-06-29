Amasya'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Amasya'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 9 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.

Merzifon-Gümüşhacıköy karayolu Meray kavşağı mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Remzi Hökelek, yaklaşık 9 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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