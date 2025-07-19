Amasya'da Tarım Arazisinde Yangın: 250 Dönüm Zarar Gö gördü

Amasya'da Tarım Arazisinde Yangın: 250 Dönüm Zarar Gö gördü
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir ceviz bahçesinde çıkan yangın, hızla tarım arazisine yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya Merzifon Havalimanı yolunda Muharrem S'ye ait ceviz bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede, bölgede anız bulunan tarım arazisine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü.???????

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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