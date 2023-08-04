Amasya'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Amasya'da Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyündeki bir tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'da bir tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ağaçları saran alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyündeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Amasya ve Suluova itfaiyelerinin yanı sıra Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, soğutma çalışması sürüyor. Beş dekarlık alandaki ağaçlara zarar veren yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA