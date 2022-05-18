Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'ndaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor - Haberler

AMASYA'da Harşene Dağı'nın eteğindeki tarihi Kızlar Sarayı'nın içerisinde yer alan kafeteryada dün çıkan yangın, hasara neden oldu. Hasar tespitine yönelik inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatuniye Mahallesi'nde Harşene Dağı'nın eteğinde bulunan tarihi Kızlar Sarayı'nda yer alan kafeteryada dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tarihi binaların çatı katlarına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dağ eteğine ulaşmada güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 100 metre uzaklıktan hortum çekerek yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kafeterya küle dönerken, 3 tarihi binada hasar oluştu.

Çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatılan yangında, hasar tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Günün ağarmasıyla tarihi yapıda büyük hasar meydana geldiği görüldü.