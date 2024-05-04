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Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

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Amasya'da ellerindeki 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça tarihi eser ele geçirdi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'da ellerindeki 83 parça tarihi eseri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke ile 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmanlı Amasya Roma Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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