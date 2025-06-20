Amasya'da Taksi Motosikletli Trafik Polisine Çarptı

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Amasya'da bir taksi, kavşaktan dönerken motosikletli trafik polisi Feyzullah A.'ya çarptı. Kazada polis yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da Mustafa G.'nin kullandığı taksinin, kavşaktan dönerken, seyir halindeki motosikletli trafik polisi Feyzullah A.'ya çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ferhat Tüneli Valilik çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 05 T 0098 plakalı taksi, kavşaktan döndüğü sırada, seyir halinde olan motosikletli trafik polisi Feyzullah A.'ya çarptı. Savrulan polis, yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı duyan meslektaşları da olay yerine gelip müdahalede bulundu. Sağlıkçıların ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı trafik polisi Feyzullah A., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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