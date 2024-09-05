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Amasya'da süt yüklü tanker ile tekstil malzemesi yüklü TIR çarpıştı

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Amasya'da meydana gelen kazada süt yüklü tanker ile tekstil malzemesi yüklü TIR çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

AMASYA'da, süt yüklü tanker ile tekstil malzemesi yüklü TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ezinepazar mevkisinde meydana geldi. Halil İbrahim Demir'in fabrikadan çıkmak için geri manevra yaptığı 05 DE 209 plakalı süt yüklü tanker, Selami Güven yönetimindeki 60 ABK 178 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR'a çarptı. Direksiyon kontrolünün kaybolduğu TIR, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi. Kazada, TIR'daki Rıza Güven yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Rıza Güven, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Amasya Güncel trafik Yaşam Kaza

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