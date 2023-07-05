Amasya'da şüpheli çantadan tamir aletleri çıktı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli çantadan tamir aletleri çıktı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra çantayı fünyeyle patlattı. Olayın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli çantadan tamir aletleri çıktı.
Adnan Menderes Caddesi'ndeki kaldırımda şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı.
Fünyeyle patlatılan çantadan tamir aletleri çıktı. Yol, daha sonra trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel