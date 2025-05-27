Amasya'da Sulama Kanalına Giren Çocuk Boğuldu

Amasya'da Sulama Kanalına Giren Çocuk Boğuldu
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 14 yaşındaki Hasan Furkan Uysal, arkadaşlarıyla birlikte girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) SULAMA KANALINDA BOĞULDU

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren Hasan Furkan Uysal (14), boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki sulama kanalına arkadaşları ile birlikte giren Hasan Furkan Uysal, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak sulama kanalından çıkarılan Hasan Furkan Uysal'ın cansız bedeni, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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