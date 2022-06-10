Sulama kanalına düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler

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Sulama kanalına düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı

AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde sulama kanalına düşen tilki yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sulama kanalına düşen tilki yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Önce Vatan Tepesi'nde sulama kanalına düşerek mahsur kalan tilkinin çevrede bulunanlar tarafından fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına inerek tilki yavrusunu çıkardı.

Tilki, daha sonra serbest bırakıldı.

Tilki yavrusunun kurtarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Hülya Turan - Güncel

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