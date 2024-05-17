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Amasya'da su kanalına düşen tilki yavrusunun kurtarılması

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Amasya'da su kanalına düşen tilki yavrusunun kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ziyaret beldesinde bulunan tilki yavrusu, Ramazan Tokmak tarafından kanaldan çıkarıldıktan sonra doğaya salındı.

Amasya'da su kanalına düşen tilki yavrusunun kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Ziyaret beldesinde bir tilkinin su kanalında bulunduğunu gören Ramazan Tokmak, kanala girerek hayvanı çıkardı.

Tokmak tarafından doğaya salınan tilki yavrusu, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Tilkinin kurtarılması ile serbest bırakıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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