Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da Su Kanalına Düşen Otomobilde 4 Yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu dört kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Hussaın H. yönetimindeki 34 HMJ 477 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü mevkisinde su kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Bera Şeyh M, Yousef Adel Hezame Z. ve İbrahim Deypala Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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