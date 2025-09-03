Amasya'da Su Borusuna Sıkışan İki Köpek Yavrusu Kurtarıldı
Merzifon ilçesinde atık su borusuna sıkışan iki köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde su borusuna sıkışan 2 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kara Mustafa Paşa köyündeki atık su borusundan köpek sesi geldiğini duyan çocuklar ebeveynleri ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu 2 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Köpeklerin kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, ekiplerin atık su hattında çalışma yapması, köpeklerin boru içerisinden çıkarılması ve anneleri "Zeytin" ile buluşması yer aldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel