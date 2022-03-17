AMASYA'DA SU ATAN ŞELALESİ DONDU - Haberler

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AMASYA'DA SU ATAN ŞELALESİ DONDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AMASYA'da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan Şelalesi buz tuttu.

AMASYA'da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan Şelalesi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Amasya'da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi'nde bulunan Su Atan Şelalesi dondu. Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

AMASYA'DA SU ATAN ŞELALESİ DONDU

AMASYA'DA SU ATAN ŞELALESİ DONDU

AMASYA'DA SU ATAN ŞELALESİ DONDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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