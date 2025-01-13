Amasya'da Sondaj Çalışmasında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Uygur köyündeki evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Eser ve Er için Uygur Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Eser ve Er'in yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından işçilerin cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.