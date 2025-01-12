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Amasya'da Sondaj Çalışması Sırasında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında

Amasya'da Sondaj Çalışması Sırasında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında
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Amasya'nın Uygur köyünde gerçekleştirilen su kuyusu sondajı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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