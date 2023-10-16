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Amasya'da Son Yıllarda Yaşanan Trafik Kazalarının Görüntüleri Paylaşıldı

Amasya Emniyet Müdürlüğü, ilde son yıllarda yaşanan 16 trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Şehrin farklı noktalarında dikkatsiz sürücüler ile yayaların neden olduğu ölümlü, yaralamaları ve maddi hasarlı kazaların görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaların görüntülerinin sonunda, 'Trafik ortamında yapılan bir kural ihlali pek çok insanın zarar görmesine neden olur. Lütfen trafik kurallarına uyalım, hayatta kalalım' ifadelerine yer verildi.