Amasya'da son 2 ayda 108 anız yangını meydana geldi

Amasya'da 1 Eylül ile 7 Kasım arasında 108 anız yangını meydana geldi.

Amasya'da 1 Eylül ile 7 Kasım arasında 108 anız yangını meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında 108 anız yakma, 14 taksirle yangına sebebiyet verme olmak üzere 122 olay meydana gelirken, 122 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Çıkan yangınlardan ise 4 ev, 2 garaj, 4 samanlık ile 455 muhtelif cinste ağaç etkilendi.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamada, anız yakılmasını önlemek için çalışmaların yıl boyunca sürdürdüğünü belirtilerek, ekiplerin çiftçilere toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında önleyici devriye ve bilgilendirme toplantılarıyla anız yakmanın verdiği zararları anlattığı ifade edildi.