Amasya'da Soğuk Hava Nedeniyle Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için kentin belirli noktalarına 750 kilogram yem takviyesi yaptı.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yemleme çalışmasının aralıklarla devam edeceği belirtildi.