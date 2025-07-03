Amasya'da Soğan Hasat Dönemi Başladı

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da hasat dönemi başladı.

Türkiye'de kuru soğan üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayarak Ankara'dan sonra en büyük üretici olan Amasya'da hasat sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Önder Bakan, Oluz köyünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Amasya'da bu yıl 90 bin dekar alanda 471 bin 215 ton kuru soğan üretimi beklendiğini söyledi.

Soğan hasadı için mevsimlik tarım işçilerinin yoğun çalışma gösterdiğini belirten Bakan, "Amasya, tarım alanlarının yüzde 45'inin kapalı devre sulandığı bir şehir. Çiftçilerimizi desteklemeye, onların yanında olmaya, daha fazla var etmeye çalışıyoruz." dedi.

Ülke olarak üretmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan, "Biz de bu üretim aksının önemli noktalarından biriyiz. Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 15'i büyük bir rakam. Amasya ili, bu noktada büyük katkı sağlıyor. Çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Soğan üreticisi Celalettin Çelik ise Amasya'da yetiştirilen soğanın depolamaya dayanıklı, kalitesi ve albenisi yüksek olduğu için tercih edildiğine dikkati çekerek, "Aile olarak soğanda ve patateste 6-7 bin dekar üretimimiz var. Soğan üretimimiz yılın şartlarına göre 35 ila 50 bin ton arasında. Patates üretimimiz de 30 bin ila 35 bin ton. Toprak, hava, iklim olarak çok iyi bölgedeyiz." ifadesini kullandı.

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ile kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.