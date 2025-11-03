Haberler

Amasya'da Soğan Deposunda Yangın

Amasya'da bir soğan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan veya ölen olmadığı bildirildi.

AMASYA'da bir firmaya ait soğan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldızköy mevkisinde bulunan bir firmaya ait soğan deposunda çıktı. Yangın, depoda bulunan soğan çuvallarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

