AMASYA'DA SODA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde soda şişesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada baba ve oğlu yaralandı.

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde soda şişesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza bu sabah saatlerinde Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat istikametine giden Şaban Yıldırım (54) yönetimindeki 60 PB 540 plakalı soda şişesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağı mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi. Sürüklenen TIR, park halindeki 4 otomobil, 1 traktör ve 2 römorka da çaparak hasar verirken şişelerde yola saçıldı.

Kazada TIR sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Onur Yıldırım (27) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

Güntü Dökümü

-şişe yüklü tırın devrilme anı kamera görüntüsü

-kaza yerinden görüntüler

HABER KAMERA: Şerife Serap KARA/AMASYA,(DHA)-