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Amasya'da sis etkili oldu

Amasya'da sis etkili oldu

Güncel Haberler

Amasya'da kent merkezinde yağmur sonrası oluşan sis, kentin üzerini kapladı.

Amasya'da kent merkezinde yağmur sonrası oluşan sis, kentin üzerini kapladı.

Kentin en yüksek kesiminde bulunan Ermiş köyünden bakıldığında Amasya'nın üzerini sis bulutlarının kapladığı görüldü.

Bölge sakinlerinden Mine Türkoğlu, kentin en yüksek kesimlerinden birinde bulunduklarını ifade ederek, "Adeta sis denizi varmış gibi bir manzaraya sahibiz. Sis özel bir duygu yarattı bizde, çok güzel oldu." dedi.

Seyit Ahmet Kanık ise muhteşem bir manzara bulunduğunu vurgulayarak, "Buranın ne olduğunu bilmeyenler aşağıda deniz var zannediyor. Muhteşem bir manzara, herkesi burayı gezmeye, görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Amasya Güncel Haberler

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