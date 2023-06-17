Amasya'da şimşekler geceyi aydınlattı

Amasya'da yağmurla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırım, gecenin karanlığını aydınlattı.

Amasya'da yağmurla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırım, gecenin karanlığını aydınlattı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte görülen şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken güzel görüntü oluşturdu.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sağanağın kentte önümüzdeki günlerde de aralıklarla sürmesi bekleniyor.