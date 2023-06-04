Amasya'da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü

Amasya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Amasya-Taşova D 100 karayolu su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Sağanak yağışın etkisiyle merkeze bağlı Kuzgeçe köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Amasya'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Amasya'da etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amasya-Taşova D 100 karayolu su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Sağanak yağışın etkisiyle merkeze bağlı Kuzgeçe köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Sel sularıyla birlikte gelen çamur ve taş parçaları Amasya-Taşova Karayolunu ulaşıma kapattı. Balçık ve çamurla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar kuyruk oluşturdu. Karayolları ve DSİ ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. (DHA)