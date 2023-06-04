Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı
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Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Taşova-Amasya kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.
Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Taşova- Amasya kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası merkeze bağlı Kuzgeçe köyünde oluşan taşkın nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ve DSİ ekiplerinin, suyu tahliye etme, yoldaki taş ve diğer malzemeleri temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel