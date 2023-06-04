Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Taşova- Amasya kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası merkeze bağlı Kuzgeçe köyünde oluşan taşkın nedeniyle Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve DSİ ekiplerinin, suyu tahliye etme, yoldaki taş ve diğer malzemeleri temizleme çalışmaları devam ediyor.