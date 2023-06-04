Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle kapanan Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma açıldı

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Amasya- Taşova kara yolu ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrası merkeze bağlı Kuzgeçe köyünde oluşan taşkın nedeniyle Taşova- Amasya kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları, AFAD ve DSİ ekiplerinin suyu tahliye etmesi, taş ve diğer malzemeleri temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.