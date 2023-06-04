Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle kapanan Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma açıldı

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle kapanan Taşova-Amasya kara yolu ulaşıma açıldı

Güncel Haberler

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Amasya-Taşova kara yolu ulaşıma açıldı.

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Amasya- Taşova kara yolu ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrası merkeze bağlı Kuzgeçe köyünde oluşan taşkın nedeniyle Taşova- Amasya kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları, AFAD ve DSİ ekiplerinin suyu tahliye etmesi, taş ve diğer malzemeleri temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzgeçe Amasya Taşova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title