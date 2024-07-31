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Suluova'da bitkin düşen serçe yavrusu doğaya salındı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen ve uçamayan serçe yavrusu bir okul müdürünün yardımıyla bakımı yapılarak doğaya salındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen ve uçamayan serçe yavrusu bir okul müdürünün yardımıyla bakımı yapılarak doğaya salındı.

Okul bahçesinde yorgun düşen ve uçamayan serçe yavrusunu fark eden Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Yalman, elleriyle yakaladığı yavru serçeyi okula götürerek su ve gıda verdi.

Kontrol ettiği yavru serçenin bir sağlık sorununun olmadığını gören Yalman, "Garip" ismini verdiği ve bir süre misafir ettiği yavru serçeyi, kendisine geldikten sonra doğaya bıraktı.

Yalman, AA muhabirine, yaşanan aşırı sıcakların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.

İnsan olmanın gereği olarak tüm canlıları sevdiklerini belirten Yalman, "Yardım ihtiyacı olduğunda onlara insanlığın gereği olarak yardım edeceğiz, gıdalarını vereceğiz, suyunu vereceğiz. Yani bu bizim insanlık vazifemiz. Çünkü bu doğayı ortak paylaşıyoruz, ortak yaşıyoruz. Küresel ısınmadan dolayı aşırı derecede sıcaklıklar arttı. İnsanlar nasıl etkileniyorsa hayvanlar da etkileniyor. Bizlerin de onlara su ve gıda takviyesinde bulunmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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