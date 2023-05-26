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Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Metin A. idaresindeki 05 DR 246 otomobilin motor bölümünde, Mahsen Mahallesi'nde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.

Sürücü, alevlerin kısa sürede sardığı otomobilini durdurarak dışarıya çıktı.

Otomobil, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

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Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

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