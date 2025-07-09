Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Amasya'da O.B. (18) yönetimindeki otomobil, motor kısmından çıkan dumanlar sonrası alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gözlek yolu mevkisinde meydana geldi. O.B. (18) yönetimindeki 63 AED 351 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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