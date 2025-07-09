Amasya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Amasya'da seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından duman çıkması sonucu alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gözlek yolu mevkisinde meydana geldi. O.B. (18) yönetimindeki 63 AED 351 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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