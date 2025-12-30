Haberler

Amasya'da seyir halindeki kamyonet yandı

Güncelleme:
Amasya'da yol kenarında seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmından alev alarak yanması sonucu, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.

AMASYA'da seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00'da Mehmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İ.A., yönetimindeki 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
