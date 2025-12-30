Amasya'da seyir halindeki kamyonet yandı
Amasya'da yol kenarında seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmından alev alarak yanması sonucu, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 16.00'da Mehmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İ.A., yönetimindeki 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel