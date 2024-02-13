Amasya'da Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hareketlendi
Amasya'daki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde vitrinlerini çeşitli çiçeklerle süsleyerek hareketlilik yaşadı. Çiçekçi Fatih Tekcan, her yıl bu dönemde çiçek satışlarının arttığını ve kırmızı güllerin en çok tercih edildiğini belirtti.
Amasya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik sürüyor.
Kentteki çiçekçiler Sevgililer Günü nedeniyle vitrinlerini gül, papatya, orkide başta olmak üzere rengarenk çiçekçilerle süsledi.
Çiçekçi Fatih Tekcan, gazetecilere, her yıl 14 Şubat öncesinde çiçek satışlarının normale göre 2-3 kat arttığını söyledi.
Tekcan, Sevgililer Günü'nde en fazla kırmızı gülün rağbet gördüğünü belirtti.