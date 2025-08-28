Amasya'da Sera Alanlarında Denetimler Yapıldı

Güncelleme:
Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki sera alanlarında sebze hastalıkları ve zararlıları üzerinde kontrol çalışmaları yaparak üreticilere bilgilendirmelerde bulundu.

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ekipleri, il genelindeki sera alanlarında incelemelerde bulundu.

Denetimlerde, sebze hastalıkları ve zararlıları üzerinde kontrol çalışmaları yapıldı.

Üreticilere, sağlıklı ve verimli üretim yapabilmeleri için gerekli tedbirler konusunda detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
