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Amasya'da selde kaybolan Zilal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Güncel Haberler

Amasya'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Zilal Şahin için bugün cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Belediye Gasılhanesine getirildi. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan eşi Serkan Şahin gözlaşlarını tutumadı. Burada kılanan cenaze namazının anrdından genç kadın, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Amasya'da selde kaybolan Zilal'ın cansız bedenine ulaşıldı(2)

Amasya'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Zilal Şahin için bugün cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle vakti Belediye Gasılhanesine getirildi. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan eşi Serkan Şahin gözlaşlarını tutumadı. Burada kılanan cenaze namazının anrdından genç kadın, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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