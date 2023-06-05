AMASYA'DA SEL SULARINA KAPILAN OTOMOBİLDE KAYBOLAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI -EK
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Amasya'da otomobil sel sularına kapıldı 1 ölü, 1 kayıp (2)Amasya'da otomobille sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişiden Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Amasya'da otomobil sel sularına kapıldı 1 ölü, 1 kayıp (2)
Amasya'da otomobille sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişiden Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin Zilal Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel