Amasya'da sel sularına kapılan kadın toprağa verildi
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Amasya'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zilal Şahin için cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi Tekirdağ'da defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Amasya'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Zilal Şahin için bugün cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak öğle vakti Belediye Gasılhanesi'ne getirildi. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan eşi Serkan Şahin gözyaşlarını tutamadı. Burada kılanan cenaze namazının ardından Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şerife Serap KARA-Sinan HARMANCI/AMASYA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel