Amasya'da sel sularına kapılan kadın toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Amasya'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden evli ve bir çocuk annesi Zilal Şahin için bugün cenaze töreni düzenlendi. Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak öğle vakti Belediye Gasılhanesi'ne getirildi. Cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlanan eşi Serkan Şahin gözyaşlarını tutamadı. Burada kılanan cenaze namazının ardından Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şerife Serap KARA-Sinan HARMANCI/AMASYA, -