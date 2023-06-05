Amasya'da Sel Sularına Kapılan İki Kişi Aranıyor

Amasya'da pikniğe giden üç kişiden ikisi sel sularına kapıldı. Bir kişi kendi imkanlarıyla son anda kurtulmayı başardı. 2 kişi ise suda kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

AMASYA'da pikniğe giden üç kişiden ikisi sel sularına kapıldı. Bir kişi kendi imkanlarıyla son anda kurtulmayı başardı. 2 kişi ise suda kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay Amasya'nın merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarında dün meydana geldi. 05 AAD 046 plakalı otomobille pikniğe giden Murat Ekşi (38), Zilal Şahin (30) ve Serkan Şahin (33) yağmura yakalandı. Araç içerisine sığınarak korunmaya çalışan 3 kişi aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Serkan Şahin araç içerisinden kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarıp kurtuldu. Murat Ekşi ve Zilal Şahin sel sularının sürüklediği araç ile birlikte gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Hava muhalefeti nedeniyle arama çalışmaları bugüne bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD, jandarma, İl Özel İdare, DSİ ve Samsun su altı arama ekipleri kayıp iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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HABER: Şerife Serap KARA/AMASYA, -