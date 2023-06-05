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Amasya'da Sel Sularına Kapılan 2 Kişiden Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Amasya'da Sel Sularına Kapılan 2 Kişiden Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncel Haberler

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden 3 kişi, sel sularına kapıldı. Arama çalışmaları sonucunda Murat E'nin cansız bedeni bulundu, Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri Murat E'nin cansız bedenini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki sulama göletinde buldu.

Zilal Ş'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Jandarma Amasya AFAD Güncel Haberler

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