Amasya'da sel sebze ekili seraları vurdu

Amasya'nın Taşova ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası oluşan sel sebze ekili seraları vurdu. Kanallardan taşan suyun sürüklediği çamur seralarda ve arazilerde zarara yol açtı.

Serasındaki ekili ürünler zarar gören Alpaslan köyünden Necmettin Can, "Şu ana kadar ne masraf ettiysek, hepsinin üzerini sildik" dedi.

Son günlerdeki yağışların ağaçlardaki meyvelerde de kayba yol açtığına değinen Can, "Kirazlarımız hep çatladı. Yüzde 30, 40 rekolteyle mahsul adlı vatandaş. Zarar hepimizin zararı. Yağıştan dolayı bütün köyün zararı var" diye konuştu. - AMASYA