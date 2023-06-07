Amasya'da sel felaketinde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Amasya'da piknik yaparken sel sularına kapılan Zilal Şahin'in cansız bedeni, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Şahin'in eşi Serkan Şahin kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi ise daha önce cansız bedenine ulaşılmıştı.

AMASYA'da, piknik yaptıkları alanda eşi ve arkadaşıyla birlikte otomobilde sel sularına kapılan Zilal Şahin'in (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi'nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, Arkadaşı Murat Ekşi'nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya Valiliği'nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

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