Amasya'da Sel Felaketi: Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

VALİ MASATLI: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Masatlı, "4 Haziran 2023 Pazar Günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığımızın da yaptığı uyarılara paralel olarak ilimiz genelinde yaşanan ve yer yer metrekarede 40 kilogramı aşan yoğun yağışlar sonucu, merkeze bağlı Kızıl Kışlacık köyümüzde, piknik için bulunan Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin araçlarıyla birlikte sel sularına kapılmış. Serkan Şahin selden kendi imkanlarıyla kurtulmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri sevk edilmiş olup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamamış, yoğun hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Sabahın erken saatlerinde ki bizzat şahsımın nezaretinde içerisinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de yer aldığı AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince çalışmalara tekrar başlanmış ve bu çalışmalar sonucu Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Zilal Şahin'i bulmak için ekiplerimizin yoğun arama çalışmaları sürdürüyor" dedi.

Şerife Serap KARA/AMASYA, -